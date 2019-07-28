بـ"اكستنشن وصبغة".. أصالة تتألق بـ"نيو لوك" جديد

داخل صالون تجميل مصفف الشعر اللبناني الشهير "منير"، ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري خلال إجرائها "لوك" جديد، عقب أشهر من ظهورها بـ"شعر" قصير قاتم اللون.

واعتمد منير، على تفييح لون الشعر إلى البني الفاتح، مع إضافة "أكستنشن" طويلة للشعر ذات اللون الأشقر، والذي أعطت لـ"أصالة" مظهر مختلف، عما أطلت به في الأوانة الأخيرة، بحسب مقطع فيديو نشره "منير" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وعلق مصفف الشعر على مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ40 ثانية، قائلا: "شرفتيني اليوم، كان شيء كتير حلو أني تعرفت على هيك إنسان وهيك قلب، بتجنني أصالة".

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على مليون مشاهدة، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "فنانة کبیرة، لازم تکون تحت أید فنان کبیر"، و"بتجنني"، و"إطلالة ساحرة".

يشار إلى أن الفنانة أصالة تجاهلت خلافاتها الشهيرة مع الإعلامية فجر السعيد، عقب إصابة الأخيرة بوعكة صحية، قائلة: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي"، مضيفة:"لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد"، عبر "إنستجرام".

​