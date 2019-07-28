فيديو.. السعودية تنظم معرضا للرقص الشعبي بمشاركة نسائية

في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، كشف معهد "مسك للفنون"، عن إطلاق معرض للرقص الشعبي، يتضمن مشاركات نسائية من خلال تأديتهم رقصات شعبية تعود إلى تراث المنطقة الجنوبية في المملكة والتي تشمل مناطق جازان وعسير ونجران.

ونشر القائمون على المعهد التابع لمؤسسة "مسك" الخيرية،مقاطع فيديو وصورًا للفعالية، التي ستنطلق مطلع أغسطس المقبل وتستمر طوال أيامه.

وقال القائمون على المعرض في إعلانهم: "بوصلتُنا تُشير باتجاه الجنوب، في الحدث الأول مِن نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية، موثقًا تُراثًا فنّيًا أصيلًا وعريقًا بصورة جديدة ومختلفة".

وتمتد السعودية، أكبر بلدان الخليج الست، على مساحة جغرافية واسعة، وتتنوع ثقافات وفنون مناطقها في الجهات الأربع والوسط، إذ تتمايز نجد والحجاز والشرقية والغربية والشمال والجنوب عن بعضها البعض بجزء من اللهجة المحلية والعادات والتقاليد.

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وتحث البلاد الخطى نحو الفنون بمختلف أنواعها بعد نحو 4 عقود من حظر إقامة الفعاليات الفنية والثقافية بشكل شبه تام، استنادًا لتفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية، ما لبثت الرياض أن تخلت عنها.

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