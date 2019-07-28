فيديو.. بدرية أحمد تثير الجدل بارتداء الحجاب خلال إعلان مرضها

عادت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، إلى إثارة الجدل مجددا حول "حجابها"، خلال ظهورها به في مقطعي فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب أشهر من إعلان تخليها عن الحجاب.

وأطلت "بدرية" بحجاب أزرق، يحمل نقوش متعددة اللون، ويظهر جزءا من شعرها، خلال حديثها في مقطعي فيديو مساء أمس، عن تعرضها لوعكة صحية، وانتظارها نتائج التحاليل، قائلة: "مساء الخير والنور والسرور.. هانتسجرام من زمان ما مريت عليكم وسألت عنكم، أنا منتظرة نتيجة فحص الطبي اللي سويته.. دعواتكم"، مع إغلاقها التعليقات.

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وخلال الساعات الماضية، حصد مقطعي الفيديو، اللذان لا يتجاوزان الـ40 ثانية، على ما يزيد عن 5100 مشاهدة.

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يشار إلى أن بدرية أحمد، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن خلعها الحجاب، من خلال مقطع فيديو بصحبة صديقتها في إحدى صالونات التجميل، ظهرت خلاله كاشفة عن شعرها، مقررة قصه وصبغه باللون الأصفر.

وعلقت الفنانة الإمارتية على ظهورها بدون حجاب، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على "إنستجرام" قائلة: "هذا قراري الأخير.. لا تسألوني متى وكيف ولماذا".

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وفي رمضان الماضي، التزمت بالظهور بغطاء رأس خلال جميع المواد المصورة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها عادت للتخلي عن الحجاب مجددا بداية من عيد الفطر المبارك.

وكانت الفنانة بدرية أحمد، أعلنت ارتدائها الحجاب في مايو 2018، عن طريق نشر مقطع فيديو مرتدية به نظارة شمسية وحجابا أسودا، وعلقت قائلة: "أشكر وجزاكم الله ألف خير لكل شخص دعا لي الله يثبتني، وأرجو عدم مقارنتي بأي شخص أو فنانة أو حرمة تراجعت عن ارتداء الحجاب، هذا القرار أنا مسؤولة عنه أمام ربي ونفسي وأهلي، وكان القرار حلو وحمدًا لله تحجبت".

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