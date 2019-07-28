اكتشف المعنى الجديد لمصطلح "التاتو" من خلال الألوان المائية

عندما تفكر فى عمل وشم "تاتو"، تبدأ فى البحث عن الأشكال التى تناسب ذوقك وشخصيتك، ورغم أن التاتو فى البداية كان يستخم لعمله بعض الألوان الأساسية، إلا أن هناك التاتو الملون الذى انتشر بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، الذى يعطى معنى جديداً لمصطلح "التاتو".

تاتو الألوان المائية (1)

بعتبر التاتو بشكل "الألوان المائية" مختلف وجديد، لكنه يعطى إيحاء وكأنه تم رسمه باستخدام الألوان المائية، ويبدو أن خبراء رسم التاتو يقومون بنسخ الرسمة من خلال المزج بين الألوان بحيث يبدو الشكل النهائى وكأنهم رسموا ألوان مائية بالفعل على بشرتك مباشرًة.

تاتو الألوان المائية (2)

تتكون هذه الرسومات الزاهية والمشرقة من عدد من تدرجات الألوان الدقيقة التى تخلق ألوان أكثر تدريجيًا، ويهدف هذا التأثير إلى الوصول لشكل لوحة ألوان "مائية كلاسيكية"، ونظرًا لأن نوع الوشم بالألوان المائية أكثر حساسية وسيولة من الوشم "التقليدى"، يظن البعض تم إنشاؤه باستخدام أجهزة مختلفة، لكن فى الحقيقة يتم إنشاء وشم الألوان المائية بنفس الطريقة ولا يتطلب أي مجهود أو معدات مختلفة، الفرق الوحيد هو أن خبير رسم التاتو يجب أن يتعلم عددًا من "التقنيات"، بما في ذلك التمويه والسرعة فى الرسم و مزج الألون لتحقيق مظهر "الألوان المائية"، وهذا هو السبب فى أنه من المهم العثور على فنان من ذو خبرة .

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ومثلما يتم تخصيص كل وشم للشخص الذى يتناسب معه، لا يوجد حقًا تصميم "صحيح" للوشم المائي، نظرًا لكونها تستند إلى لوحة ألوان مائية، فإن غالبية الوشم الذي يبدو مثل الألوان المائية لا يوجد بها تحديد أو إذا كانت كذلك فإن الألوان تميل إلى التمدد خارج الخطوط لإعطاء تأثير الماء المتساقط والجاف مع بعضهما، رغم ذلك تكون طريقة الرسم فريدة ومختلفة في كيفية استخدام تأثير الألوان المائية لتحسين التصميم.

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