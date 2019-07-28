لتحمي بيتك وأطفالك من الأمراض.. 5 طرق لتنظفي المفروشات ومرتبة السرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يذهب الكثير من الأشخاص إلى النوم يوميًا دون تنظيف مفارش السرير.. فما هي خطورة ترك مرتبة السرير والمفروشات بدون تنظيف دوري. وتجيب على هذا السؤال الدكتورة لمياء عبد الودود، استشاري الأمراض الجلدية، التي قد تُصيبنا بسبب النوم علي مرتبة أو مفارش غير نظيفة، وطرق الوقاية.

في البداية، تقول استشاري الأمراض الجلدية، النوم على السرير أو الأريكة غير النظيفة بشكل دوري قد يصيب البعض بأمراض جلدية منها الجرب، وقرحة الفراش الناتجة عن تمدد الجسم لمدة طويلة على فراش يحتوي على البكتريا والجراثيم.

وتضيف إن عدم نظافة المرتبة والمفروشات يسبب ظهور حب الشباب عن طريق نقل بكتريا الوجه التي تنقلها أيضًا المفارش غير النظيفة إلى باقي الجسم. وفي النقاط التالية نستعرض أبرز 5 طرق لحماية مرتبتك ومفروشات نومك، حسب ما جاء علي موقع consumerreports:

1 - احرض على تغيير المفروشات الخارجية مثل الملاية وكسوة الوسادة ما بين 2- الـ 3 مرات في الأسبوع.

2 - احرص على أن تكون خامة المرتبة والمفروشات الخاصة بك من القطن.

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3 - اكوي الخامات المفروشة قبل أن تقوم بفردها علي السرير، لأن الحرارة تقتل البكتريا المتراكمة علي الأقمشة.

4 - لا تترك أي سائل متسخ على المرتبة لوقت طويل، ونظفها سريعا عن طريق نسبة قليلة من الكلور مع الصابون المخصص لغسيل الأقمشة.

5 - يمكنك تنظيف مرتبة نومك عن طريق المكنسة الكهربائية، حتي تزيل الأتربة المبعثرة على الوجه الخارجي لها، مع إزالة الغبار وبقايا الشعر.

6 - تعتبر صودا الخبز "بيكاربونات الصودا من أكثر المواد التي تسيطر على انتشار البكتريا، وتحد من الروائح.

7 - استعمل واقيات المرتبة المضادة للمياه والبقع، وقم بتغييرها كل عام.

8 - قم بتغيير اتجاه المرتبة كل 3 شهور من اليسار إلى اليمين، وتقليبها من الأسفل إلى الأعلى والعكس.