عطور فخمة تناسب خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 مساءً - رغم أننا ما زلنا نستمتع بأجواء الصيف المنعشة والحيوية، فقد بدأت التحضيرات لاستقبال فصل الخريف سواء من حيث اختيار الأزياء التي قدّمتها أهم دور الأزياء العالمية أو من حيث المكياج والعطور التي تناسب أجواءه.

في ما يأتي مجموعة عطور فخمة تناسب أجواء الخريف المقبل:



My Burberry Black

My Burberry Black



هو ماء تواليت ذات رائحة حسية تمزج بين مقدمة من رائحة الياسمين وقلب تفوح منه رائحتي الخوخ والورد، فيما تغتني قاعدة العطر برائحتَي العنبر والباتشولي.

عطور فخمة مناسبة لأجواء الصيف الحارّة



McQueen Parfum

McQueen Parfum



هو عطر زهري- شرقي يتألف من مقدمة تحتوي على نغمات من القرنفل والفلفل الأسود الوردي، فيما تفوح من قلبه رائحة ياسمين سامباك ومسك الروم ويلانغ يلانغ. أما قاعد العطر فتغتني بخلاصة نجيل الهند.



Scent of A Dream

Scent of A Dream



هو العطر الأول من شارلوت تيلبوري يتكوّن من مقدمة بمزيج من الليمون، الخوخ، الفلفل الأسود، الزعفران، البرغاموت والبرتقال الماندرين. فيما تفوح من قلبه رائحة البخور والبتشول والياسمين والبنفسجي والدرني، وتغتني قاعدته برائحة الأزهار وشجرة النار.

عطور عالمية رائحتها تخطف الأنفاس

Deep Euphoria

Deep Euphoria



هو عطر تشيبر - زهري من كالفن كلاين، يأتي بمقدمة غنية بأوراق اليوسفي والفلفل الأبيض، في حين تفوح من قلبه رائحة الورد الأسود والفاوانيا وزهور إبرة الراعي والفل. أما قاعد العطر فتتكون من المسك والباتشولي والأخشاب.

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Coach Eau de Parfum

Coach Eau de Parfum



هو عطر زهري يضم مقدمة غنيّة بأوراق توت العليق والفلفل الوردي والكمثري وقلب يفوح منه شذى الورد التركي والجاردينيا وزهر بخور مريم. أما قاعدة العطر فتتكون من جلد طبيعي- جلد الظباء والمسك وخشب الصندل وأخشاب الكشمير.



YSL Black Opium

YSL Black Opium



هو العطر الأشهر من سان لوران يتألف من مقدمة برائحة الفلفل الوردي وبراعم البرتقال والكمثري. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة القهوة والياسمين واللوز المر وعرق سوس. في حين تتكون قاعدته من الفانيليا والباتشولي وأخشاب الأرز وأخشاب الكشمير.



Donna Karan Liquid Cashmere Black

Donna Karan Liquid Cashmere Black



يأتي هذا العطر من دونا كارن بتركيبة غنية بعطر الكرز الحامض في المقدمة، وعطر الياسمين والورد الذي يفوح من قلبه. أما قاعدته فتتكون من الباتشولي وخشب الصندر وحلوى اللوز.

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