مكياج سموكي بدرجات متنوعة لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 مساءً - لم يعد مكياج العيون الدخاني او ما يعرف بالسموكي حكراً على الظلال السوداء، إذ يسعى خبراء التجميل لابتكار طرق واساليب متنوّعة في تطبيق المكياج السموكي بدرجات لونية مختلفة.

ولعيد الأضحى المبارك، اخترنا لكِ ثلاثة أنواع من المكياج السموكي لتتألقي به في أهم المشاوير.

مكياج سموكي صيفي... احصلي عليه بأسهل الخطوات

مكياج سموكي باللون الأسود

الخطوة الأولى تبدأ باستخدام البرايمر الذي يسمح لظلال العيون بالبقاء فترة أطول.

طبقي خافي العيوب تحت العينين وعلى الجفون لتوحيد اللون وإخفاء الشوائب.

اختاري ظلالاً باللون الأسود الكاحل وضعيه على زوايا العين الخارجية وافركيه بالفرشاة كي تخفّفي من حدًته.

استخدمي قلم أيلاينر ناشف ومدّيه على محاذاة الرموش، إنما بخط رفيع وقوي بمزجه بواسطة الفرشاة مع ظلال العيون.

بواسطة الفرشاة الرفيعة ضعي ظلال أسود تحت خط الرموش السفلى للحصول على تأثير دراماتيكي ساحر.

اختاري ماسكرا بتركيبة مكثفة ومطوّلة تزيد من جاذبية رموشك.

مكياج سموكي باللون الأسود لعيد الأضحى

مكياج سموكي باللون الذهبي

بعد تطبيق البرايمر اختاري كريم أساس عيون باللون الذهبي يكون قاعدة لمكياج عينيك.

اختاري لوحة ظلال ترابية باللون البني الداكن لتطبيقه على الزوايا الخارجية للعينين.

ضعي ظلالاّ ذهبية على الجفن المتحرك وحافظي على اللون البني الداكن على أطراف العيون.

استخدمي فرشاة صغيرة لتوزّعي ظلالاً ذهبية تحت الرموش السفلى للمسة إشراق لافتة.

مع مكياج العيون الدخاني باللون الذهبي أنت بحاجة إلى رموش صناعية تزيد من جاذبية عينيك.

مكياج سموكي باللون الذهبي لعيد الأضحى

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مكياج سموكي باللون البنفسجي

بعد تطبيق البرايمر اختاري ظلال أساس باللون النيود.

ضعي القليل من الظلال السوداء على طرف العين وامزجيها حتى تبدو ضبابية.

اختاري ظلال عيون أرجوانية إنما بدرجة داكنة تنسجم مع اللون الأسود.

ضعي خط كحل أسود على خط الرموش السفلي وامزجيه بالفرشاة كي يعطي تأثيراً دخانياً.

اختاري ماسكرا بتركيبة مكثفة ومطوّلة تزيد من جاذبية مكياج عينيك.

مكياج سموكي باللون البنفسجي

مكياج سموكي باللون البرونزي

بعد استخدام البرايمر وزّعي ظلال العيون البرونزية على كامل الجفن.

استخدمي فرشاة صغيرة لتوزيع الظلال البرونزية على الخط الرموش السفلى.

الخطوة 1: باشري تطبيق ظلال العيون البرونزية على الجفن كاملا.

ضعي القليل من الظلال البنية على عظمة الجفن الثابت وامزجيه بالظلال البرونزية.

أضيفي المزيد من الظلال البرونزي، إذا شعرت بأن مكياج عينيك بات داكناً أو باهتاً.

بإمكانك استخدام قلم كحل باللون الذهبي لإضفاء مزيد من البريق على المكياج.

مكياج سموكي باللون البرونزي لعيد الأضحى

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