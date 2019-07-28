أفضل برايمر للبشرة الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 مساءً - لم يعد البرايمر مستحضراً تجميلياً مكمّلاً لمكياجك، بل بات خطوة أساسية عليك القيام بها قبل تطبيق أي مستحضر آخر.



يساعد البرايمر في توحيد لون البشرة وترطيبها، ويمنحك مكياجاً ثابتاً ومتوهّجاً طوال النهار. وقد اجتهدت العلامات التجارية في تقديم تركيبات متنوّعة من البرايمر تناسب أنواعا مختلفة من البشرة، كل واحدة بحسب حاجاتها ومتطلباتها.



في ما يأتي مجموعة من أفضل البرايمر للبشرة الحساسة، قدّمتها العلامات التجارية هذا العام:



1. BareMinerals Prime Time: BB Primer-Cream Daily Defense Broad Spectrum SPF 30

BareMinerals Prime Time: BB Primer-Cream Daily Defense Broad Spectrum SPF 30



يُعتبَر هذا البرايمر من بار مينيرالز بمثابة مستحضر متعدّد المهمات: يحضّر البشرة لاستقبال المكياج ويرطّبها ويوحّد لونها، بالإضافة إلى احتوائه على حماية من أشعة الشمس SPF30. يساعد هذا البرايمر في تثبيت المكياج ومنعه من السيلان.



2. Charlotte by Charlotte Russe Prep In Your Step Priming Spray

Charlotte by Charlotte Russe Prep In Your Step Priming Spray



يأتي برايمر شارلوت روس بتركيبة السبراي المنعشة والغنيّة بماء جوز الهند. يهدئ البشرة ويحميها من التهيّجات، يمنحها ملمساً حريرياً ناعماً ويقلّص المسامات الواسعة، فضلاً عن قدرته على حمايتها من التلوث والأضرار البيئية.



3. NYX Pore Filler Primer

NYX Pore Filler Primer



برايمر بملمس الكشمير تقدّمه علامة نيكس، يمنح البشرة على الفور ملمساً ناعماً وحريرياً، تاركاً طبقة موحّدة اللون على بشرتك تزيد من إشراق مكياجك وتوهّجه.

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4. Neutrogena Shine Control Primer

Neutrogena Shine Control Primer



يعمل برايمر نوتروجينا كعلاج لمنطقة الـT-Zone أو منطقة الأنف والجبين والذقن، وهي المنطقة التي تكثر فيها الإفرازات الدهنية. فيعدّل نسبة الدهون الفائضة على الفور ويترك بشرتك مرطّبة في الوقت نفسه.



5. Sephora Collection Beauty Amplifier Ultra Smoothing Primer

Sephora Collection Beauty Amplifier Ultra Smoothing Primer



يتميز برايمر سيفورا بتركيبة خفيف وناعمة على البشرة، يوحّد لونها ويرطّبها من دون أن يترك طبقة سميكة ما يجعله يبدو طبيعياً جداً. يناسب مختلف أنواع البشرة، ويساعد في تثبيت المكياج وقتاً أطول مهما كانت الظروف أو العوامل الخارجية.



6. Make Up For Ever Step 1 Skin Equalizer Primer

Make Up For Ever Step 1 Skin Equalizer Primer



يعمل برايمر ميك أب فور إيفير على منح البشرة ملمساً ناعماً ما يسمح بتطبيق المكياج بطريقة سلسة تستمر فترة أطول. يتميز بتركيبته الخفيفة والناعمة وبقدرته على تثبيت المكياج وجعله يبدو مشرقاً طوال الوقت.

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