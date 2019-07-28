كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 مساءً - لا شك أن الزيوت الطبيعية أثبتت قدرتها الكبيرة على العناية بالبشرة ومعالجة مختلف المشاكل التي تصيبها، وفي مقدمة هذه الزيوت زيت السمسم.

تعرفي في ما يلي، الى أقوى فوائد زيت السمسم للبشرة، لتستفيدي من خصائصه في الحصول على بشرة صحية وخالية من التجاعيد.

زيت السمسم



يمنع الالتهابات البكتيرية

يعدّ زيت السمسم فعالاً جداً في معالجة التهابات الجلد والجروح والندبات والطفح الجلدي، فهو ذو خصائص مضادة للالتهابات ومحاربة الجراثيم والبكتيريا، حيث بإمكانه معالجة تلك الالتهابات من دون الحاجة الى خلطه مع أية زيوت أخرى. كما يمكن استخدامه لعلاج الصدفية والأكزيما والالتهابات الجلدية المختلفة.



يعمل على إصلاح خلايا الجلد التالفة

نظراً الى تركيبته اللزجة والسميكة، يسهل امتصاص زيت السمسم من قبل البشرة. لذلك، دلكي به بشرتك بانتظام، فهو فعال جداً في إصلاح خلايا الجلد التالفة وتحسين الدورة الدموية للبشرة، وتقوية أنسجة الجلد، مما يحسن من مظهره. علماً أنه بإمكانك خلطه مع زيوت طبيعية أخرى لمزيد من الفاعلية.

فوائد زيت السمسم للبشرة



يبطّئ شيخوخة الجلد

زيت السمسم غني جداً بمضادات الأكسدة، مما يجعله فاعلاً جداً في تأخير شيخوخة البشرة ومنع ظهور التجاعيد، وتجديد خلايا الجلد الميتة. وللحصول على نتائج أفضل، اخلطي كمية متساوية من زيت السمسم وزيت الخزامي وطبقي الخليط على بشرتك قبل الخلود الى النوم واتركيه طوال الليل. وفي صباح اليوم التالي، ستحصلين على بشرة متجدّدة ومتوهجة.



يرطب البشرة

يمتلك زيت السمسم قدرة مذهلة على توفير الرطوبة اللازمة للبشرة تفوق قدرة أي من الزيوت الطبيعية الأخرى، وفي موازاة ذلك، يعمل على تطهير البشرة وتنظيفها من دون التسبب بأية عوارض جانبية.

بشرة صحية



يعزز مرونة البشرة

دلكي بشرتك بزيت السمسم بشكل منتظم، فهو يتغلغل داخل أعماق البشرة ويزيل السموم منها، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية للجلد، ويعزز من مرونته.



يحمي البشرة من أشعة الشمس

إذا كنت غير راضية عن نتائج مستحضرات الوقاية من الشمس التجارية، فزيت السمسم هو الحل، إذ يشكل طبقة رقيقة على الجلد تحميه من أضرار أشعة الشمس والجذور الحرة. كما أن غناه بالفيتامين E يجعله بمثابة مضاد فعال للأكسدة. لذلك، اصنعي كريم الوقاية من الشمس الخاص بك، من خلال مزج كمية متساوية من زيت السمسم وزيت بذور الجزر وطبقي المزيج على بشرتك قبل التعرض للشمس.

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بشرة شابة



يغذي البشرة

زيت السمسم غني جداً بالأحماض الدهنية الأساسية، مثل حمض اللينوليك والأحماض البالميكية، وبالمعادن مثل النحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والكالسيوم، مما يغذي البشرة في الأعماق ويعزز من نعومتها ونضارتها. لذلك، واظبي على تدليك بشرتك بزيت السمسم بشكل دوري.

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