المناكير المفضل لدى النجمات هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 مساءً - للنجمات تأثير كبير في النساء، فبمجرد اعتمادهن صيحة ما، سواء في ما يتعلق بالمناكير أو الشعر أو المكياج... حتى تصبح موضة رائجة تسير وراءها الفتيات والنساء من مختلف الأعمار. ويعد المناكير البرتقالي إحدى هذه الصيحات المنتشرة كثيراً خلال هذا الصيف، والذي كان المفضّل لدى نجمات كثيرات، في مقدمهن مارغوت روبي، سيلينا غوميز، وكيري واشنطن.



مارغوت روبي

في إطلالتها الأخيرة التي كانت تروج فيها لفيلمها الجديد، بدت النجمة مارغوت روبي كحلم رائع، ميزته الأساسية المناكير البرتقالي الجريء والمشرق، الذي أتى مطابقاً أيضاً لمكياج العيون والشفاه الذي اعتمدته، فلفتت الأنظار بمظهرها الحيوي وأظافرها المفعمة بالحيوية والانتعاش. وقد استخدم أخصائي تجميل الأظافر الخاص بمارغوت روبي، طلاء الأظافر Chanel Le Vernis Longwear Nail Colour بدرجة لون Coquillage.

مارغوت روبي



سيلينا غوميز

منذ أسابيع عدة، نشرت النجمة سيلينا غوميز صوراً لأظافرها البرتقالية النابضة بالحياة، والتي بدت كقطع الكريستال اللامعة، مما جعل المناكير البرتقالي يصبح الاتجاه الأبرز في ما يتعلق بموضة الأظافر، علماً أنه يلائم كثيراً الفتيات اللواتي يرغبن في إطلالة جذابة خارجة عن المألوف. كما أن طلاء الأظافر البرتقالي يلائم كثيراً سهرات ومناسبات الصيف المليئة بالفرح والتسلية.

أظافر سيلينا غوميز



كيري واشنطن

إذا كنت لست جاهزة لصيحات المناكير الجريئة، وتحديداً المناكير البرتقالي، بإمكانك استخدام هذا اللون بطريقة ناعمة ومميزة في الوقت نفسه، وذلك على طريقة النجمة كيري واشنطن، بحيث تستخدمين المناكير باللون الأزرق الداكن، أو اليوسفي، ومن ثم ترسمين بواسطة المناكير البرتقالي شكلاً هندسياً مميزاً.

أظافر كيري واشنطن



أفضل خيارات المناكير البرتقالي

لتحصلي على أظافر برتقالية جذابة، بإمكانك اعتماد الخيارات التالية:

- Le Vernis Longwear Nail Colour – Coquillage، فهو يتميز بلونه البرتقالي المائل الى الخوخي، وهو طلاء الأظافر نفسه الذي استخدمته النجمة مارغوت روبي.

- Christian Louboutin Beauty Nail Polish in Crosta Meteor، الذي يلاقي انتشاراً كبيراً بين متخصصي الأظافر، نظراً الى لونه الجذاب وتأثيره الإيجابي على الأظافر.

- NARS Nail Polish in Blow Up، يلائم ألوان البشرة كافة، ويمنح أظافرك إشراقة لا مثيل لها.

- Smith & Cult Nail Polish in Tang Bang، الذي يتميز بلونه البرتقالي العميق الذي سيضفي على أظافرك لمسحة ساحرة تلفت الأنظار إليك.

