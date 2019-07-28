أنواع بروتين الشعر... تعرفي إليها واستفيدي من فوائدها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 مساءً - تتعدد أنواع بروتين الشعر لتناسب كافة أنواع الشعر، كالشعر الجاف، الشعر المتقصف، الشعر الدهني... وهي تحتوي على خصائص تعالج مختلف مشاكل الشعر، فتعيد إليه مظهره المتألق وتعزز من لمعانه وحيويته.



تعرفي في ما يلي الى أبرز أنواع بروتين الشعر لتختاري من بينها ما يلائم شعرك.



بروتين الشعر

أنواع بروتين الشعر



بروتين الشعر هو مستحضر يعمل على تغذية الشعر وعلاج الكثير من المشاكل التي تصيبه نتيجة فقدانه للبروتين الطبيعي الذي يخفّ تدريجياً نتيجة عوامل عدة، في مقدمها سوء التغذية، سوء العناية بالشعر، استخدام مستحضرات غير معروفة وذات نوعية متدنية، وكلها عوامل تؤدي الى فقدان الشعر حيويته ولمعانه، فيصبح ضعيفاً وهشاً وجافاً. ويعد بروتين الشعر منتجاً أكثر تطوراً لفكرة كيراتين الشعر، حث يحتوي على بروتينات وأحماض أمينية تساعد في تنعيم وترطيب الشعر، وحمايته من الجفاف والتقصف والتكسر.



بروتين الشعر الطبيعي

أنواع بروتين الشعر



تعد المكونات الطبيعية أفضل مصدر لبروتين الشعر الطبيعي، والتي تعد المصدر الأساسي والأكثر أهمية للحصول على بروتين الشعر الطبيعي، يأتي في مقدمها البيض، فهو غني جداً بالبروتينات، إضافة الى مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن، التي تغذي الشعر، الدجاج، لحم البقر، التونا، العدس، اللوز، الشوفان، البروكولي، الحليب، الجبنة، والأسماك... بالتالي، فإن اتباع نظام غذائي غني بهذه الأطعمة، سيعمل على تعزيز نسبة البروتين الطبيعي في الجسم عموماً والشعر خصوصاً، فتستعيدي مظهر شعرك الجذاب والمتألق.



أهم أنواع بروتين الشعر

أنواع بروتين الشعر



بروتين القمح المحلل: هو بروتين قابل للذوبان في الماء، يعمل على تعزيز قدرة الشعر على تلقي الرطوبة.

بروتين الحرير: يشتق من أقوى الألياف الطبيعية في العالم، وهو يحسن من مرونة الشعر ولمعانه.

بروتين الحليب: يشتمل على نسب عالية من حمض اللاكتيك، الذي يحتوي على ثمانية أحماض أمينية أساسية، وهو خيار مثالي لعلاج الشعر الجاف والمتقصف.

بروتين الكولاجين: يمتلك قدرة كبيرة على تعزيز مرونة الشعر.

البروتين النباتي: يعمل جسم الإنسان على امتصاص البروتين النباتي بشكل أسرع، مقارنة بالبروتين الحيواني، وهو يعمل على معالجة الشعر التالف والهش.

بروتين الكيراتين: يعد أقوى أنواع البروتينات التي تمنع تكسر الشعر وتجعله ذا ملمس حريري.

إقرئي أيضاً

تسريحات ويفي للشعر القصير

ماسك الزبادي: وصفات طبيعية لشعر صحي

صبغات شعر صيف 2019