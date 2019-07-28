كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يوليو 2019 04:33 مساءً - إذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً، وترغبين في الحصول على أجمل تسريحات الشعر الويفي، فإن هناك الكثير من الخيارات التي يمكنك اعتمادها، والتي تمنحك طلة عصرية مفعمة بالأنوثة والجمال.

وفي ما يلي، سنقدم لك تسريحات ويفي للشعر القصير، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة البوب الويفي

شعر ويفي عصري



إنها تسريحة شبابية ومريحة جداً، لا سيما خلال الصيف، كما تمنحك إطلالة عصرية مفهمة بالأنوثة. وبإمكانك الحصول على تسريحة البوب الويفي بأسهل طريقة من خلال تطبيق السبراي على شعرك المبلل وتركه ليجف طبيعياً، فإنت لست بحاجة الى استخدام السشوار، وهكذا تحصلين على تموجات طبيعية ناعمة. علماً أن هذه التسريحة ستشكل خياراً رائعاً لذوات الشعر القصير جداً والقصير.



تسريحة الويفي مع الغرة القصيرة

ويفي مع غرة قصيرة



إن ما يميز هذه التسريحة هو الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، مما يجعلها مناسبة لجميع النساء مهما كان شكل وجههن. رشي شعرك المبلل بالسبراي واتركيه ليجف من تلقاء نفسه، واحرصي على تمليس الغرة قليلاً بواسطة مصفف الشعر.



تسريحة الويفي مع الغرة الجانبية

ويفي مع غرة جانبية



الغرة الجانبية الى جانب الشعر الويفي القصير ستضيف إليك لمسة أنثوية أكثر من المعتاد، مما يجعلها تسريحة مثالية للمرأة العصرية والأنيقة، فهي تمنحك إطلالة سلسة وناعمة. كما أنها ملائمة لمختلف الأوقات وعملية جداً.



تسريحة الويفي غير متناسقة الطول

ويفي غير متناسقة الطول



إنها تسريحة جريئة، لكنها في الوقت نفسه ستضفي عليك لمسة مختلفة تميزك عن غيرك، وتمنحك أسلوباً خاصاً ومميزاً. واحرصي في هذه التسريحة على أن تكون التموجات ناعمة من الخلف، وأكثر بروزاً من الأمام حيث خصلات الشعر

أطول.

Advertisements



تسريحة الويفي البيكسي

شعر ويفي بيكسي



إنها أكثر تسريحات الويفي عصريةً وتميزاً، وهي ملائمة لذوات الشعر القصير جداً. لكن احرصي فيها على اعتماد تموجات غير متناسقة بشكل عفوي، واتركي بعض الخصلات المموجة طبيعياً منسدلة على الجبين.



تسريحة الويفي مع الغرة النصفية

ويفي مع غرة نصفية



إنها تسريحة ملائمة جداً لذوات الشعر الناعم القصير اللواتي يعشقن تسريحات الويفي، فهي تعمل على جعل شعرهن يبدو كثيفاً وذات مظهر جذاب، وكلما كان الشعر أقصر كلما بدا أكثر كثافة. واحرصي فيها على جعل الغرة مالسة عبر استخدام مصفف الشعر، معتمدةً الغرة النصفية.

إقرئي أيضاً

تسريحات شعر ميغان ماركل.. هكذا تغيرت مع السنوات

صبغات شعر صيف 2019

تسريحات شعر ناعمة على غرار النجمات