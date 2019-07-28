ندي في قضية خلع: "جوزي بيقعد ياكل لوحده وأنا وعياله جعانين"  

جلست ندي صاحبة ال 31 عاما أمام محكمة الأسرة بالزنانيري تحكي تفاصيل طلبها الخلع من زوجها والدموع تملأ عينيها قائلة: " جوزي مبيسيبش مصروف في البيت ولا بيديني جنية واحد، هو بيصحي ينزل وبعد ما يخلص شغل بليل وهوا راجع يجيب لنفسه الأكل والبيبسي والفاكهه اللي بيحبها، ومطلوب مني أنا والعيال نقعد نستني اللي يفيض منه ناكله، والعيال لسه صغيرة متفهمش الكلام دا، معندوش حنيه لعياله خالص ولا عمره سأل علي عيل تعبان ولا دور عليه هما بيخلفوا عيال عشان يشغلوهم ويقبضوا عليهم".

قررت ندي رفع دعوي الخلع بعد أن فقدت الأمل في تغير سلوكيات زوجها، وأشتكته لأهله جميعا موضحة: " أنا قولت لأهله كلهم اللي بيعمله وانه بيسبني طول اليوم من غير أكل وأنا افضل ألف علي حد من أخواتي ولا أمي كل يوم عند حد أجيب منه كيس عيش، ولا حبة رز، شوية فول، أكلهم للعيال يصبروهم أي حاجه، وكل ما أقوله العيال بتجوع حرام عليك، يقول ما انا بحب اللمة وأكل في وسط عيالي وبجبلهم اللي عايزينه كله وانا راجع، ما انا كمان بفضل طول اليوم من غير أكل لحد ما أرجع وناكل سوا، وأما قولتله دول عيال ميعرفوش الكلام دا، كان بيسيبلي 3 جنيه وهوا نازل بعد ما ناس كتير اتكلمت معاه، ال3 جنيه دول أعمل بيهم إيه ولا يجيبوا فول ولا حتي عيش حاف"

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تابعت ندي حديثها "للوطن": " اللي عنده كلب بيأكله ودي عيشة مترضيش ربنا، أنا بقيت أسيب عيالي لوحدهم وأنزل أشتغل عشان أكلهم وألبسهم، يبقا ملوش لزمه الذل اللي هوا معيشني فيه، العيال بيكرو هو ابوهم وبياخوا يقربوا منه، هخلعه وأعيش أربي عيالي، و هفضل أدعي عليه بحق كل الايام اللي عشتها معاه، ربنا يحوجه زى ما حوجني أنا وعيالي وهو معاه الفلوس وعايش علي وش الدنيا، طيب لو انا مش مبصعبش عليه ومش من دمه، عياله دول مبيحنلهمش، دا حتي الدم بيحن لبعضه، لكن هنقول إيه بقا منه لله.

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