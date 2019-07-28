كل سنة وإنت حبيبتي.. رسالة محمد محسن لـ هبة مجدي في عيد ميلادها الـ31

احتفل الفنان محمد محسن، زوج الفنانة هبة مجدي بعيد ميلادها الـ31، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر صورة رومانسية تجمع بينهما، بعدسة المصور الفوتوغرافي شريف البوهي.

وأرفق محسن، تعليقًا على الصورة: "كل سنة وإنتِ حبيبتي وماما دهب، ربنا يديمك علينا نعمة في حياتنا ويخليكي لكل حبايبك".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت ما يقرب من 4 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضاقة لمئات التعليقات في فترة وجيزة، وكان أبرزها: "محلاكو زي اللي طالعين من الزمن الجميل، كل سنة وإنتم مع بعض وسند لبعض ويديمكم لبعض ولا يحرمكم من بعض، الحلوين، كل سنة وإنتوا سوا، بحبكوا".

كانت قصة حبهم شهدها الوسط الفني بدأت على خشبة المسرح، في مسرحية "ألف ليلة وليلة"، التي كانت بطولة الفنان يحيي الفخراني، والتي شهد على بداية ظهورها حينما دق الحب بابه ليعلن سيطرته على قلبيهما، بدأت الحكاية منذ لقائهما الأول عام 2012، لم يكن يعلم الثنائي أن قلبيهما سيجتمع في يوم ما، منذ أن تعرفا خلال أحد المهرجانات الغنائية بالأردن، حينما كانت مرشحة لجائزة أفضل فنانة، وهو جائزة أفضل مطرب في هذا العام.

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تعرفا الثنائي وتقربا إلى بعضهما البعض خلال الاستعدادات للمسرحية، "محمد جاء لي يوما وقال إن هناك شخصا وضع ورد في دولاب بقاعة الزوار، وذهبت ووجدت وردا أبيض، وفي المنتصف وردة حمراء، وسألت عن الشخص ورفض أن يخبرني من هو، لكن في النهاية اعترف لي بأنه هو من أحضر الورد".

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