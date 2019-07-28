عمت الفرحة أرجاء مجلس الشيوخ بولاية ماساتشوستش الأمريكية بعدما صدر قانون جديد يمنع زواج الأطفال المبكر بعدما كان مسموح به في السابق، وذلك من خلال تصويت مجلس الشيوخ عليه.
وبحسب ما ذكرته "سبوتنيك" نقلًا عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن حقوقيين ومتطوعون من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال حضروا جلسة تمرير القانون.
وأشارت المنظمة، إلى أن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000 - 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.
وأوضحت المنظمة، أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلًا عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.
ويسمح القانون المحلي في 48 ولاية أمريكية بـ"زواج الأطفال" في ظل ظروف معينة، فالقانون في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي.
لكن القانون الجديد في الولاية الأمريكية يمنع الزواج تحت سن 18 عامًا، ولا يقبل أي استثناءات.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية أمريكية تمنع زواج الأطفال دون سن الـ18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.