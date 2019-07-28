"حبيبة" ترفع دعوى خلع على زوجها: "بيصحيني من النوم بشكة الدبوس"

"كل ما يشوفني نايمة يشكشكني بالدبوس يصحيني"، بهذه الكلمات بدأت حبيبة صاحبة الـ25 عاما، تحكي تفاصيل طلبها الخلع من زوجها بعد زواج استمر سنة ونصف، حتى أقامت "حبيبة" دعوى الخلع ضد زوجها المدعو "إبراهيم. م" أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة.

تقول حبيبة لـ"الوطن"، "لم أكن على معرفة سابقة بزوجي فهو تقدم لخطبتي عن طريق أحد أقاربنا، والذي شهد في حقه بحسن الأخلاق والالتزام، وتفاجأت بأنه عندما يريد أن ييقظني من النوم: "بيشكني بالدبوس عشان أصحى عمره ما صحاني زي الناس، وجسمي كله بقا معلم من شكات الدبابيس، كنت في الأول بقول بيهزر، ولكن تفاجئت أنه كان بيصحي إخواته البنات كدا وإن دي عادة عنده ومش هيغيرها، وإخواته قالوالي بيهزر معاكي دا إحنا اتهريبنا بس أنا مبقتش مستحملة وجسمي كله بقا بيوجعني، بقيت أخاف أنام".

تركت حبيبة بيتها وذهبت عند والدتها تشتكي لها موضحة: "من أول الجواز وأنا بحاول معاه، بس مفيش فايدة، ماما قالتلي سبيله البيت وأقعدي عندي فترة، كنوع من أسلوب الضغط، وبعدها صالحني وروحت معاه، ماما كانت قالتلي لو عمل معاكي كدا تاني، اغرسي الدبوس جامد في جسمه عشان يحس على دمه، وأما عملت كدا بهدلني، رجعت عند ماما تاني وطلبت منه الطلاق، ورفض فقررت أرفع عليه خلع، بنات الناس مش للبهدلة الرجالة كلها فقدت علقها خلاص".

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