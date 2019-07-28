"حضن ورقص ومايوه".. تفاصيل رحلة الهضبة ودينا الشربيني باليونان

أصبحت علاقة الارتباط بين الفنانة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، واحدة من اهتمامات العديد من رواد "السوشيال ميديا" ففور ظهورهم سويًا، يتصدرا محركات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول صورهما سويًا بالمناسبات المختلفة.

ومؤخرًا بات الثنائي، حديث الرواد، بسبب تواجدهما سويًا، بإحدى الجُزر اليونانية، حيث سافرا مساء الخميس، سويًا، لإحياء الأخير حفلة.

لقطات مصورة، ومشاهد رومانسية، تخللها العديد من الفرح والسعادة، بل وبعض الانتقادات الموجهة لهم، كشفت عن تفاصيل يومين قضاهما الهضبة والشربيني باليونان، منذ اليوم الأول، من وصولهما وحتى اليوم.

رقص وحضن وسيلفي بالمسرح

حرصت دينا على التواجد بالصفوف الأمامية، خلال حفلة الهضبة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة، وهي متفاعلة مع الأغنية وتقوم بالتصفيق والرقص وسط الحضور، على أغنيته الشهيرة "برج الحوت".

وتألقت "الشربيني" حينها بفستان شفاف قصير فاتح اللون له رابطة عُنق مكشوف الظهر، مع حذاء دون كعب، وشعر "كيرلي".

تداول بعض المقربون من الفنان عمرو دياب، صورة له برفقة الفنانة دينا الشربيني، خلال وجودهما حاليا في دولة اليونان.

تظهر دينا في الصورة "السيلفي" التي التقطها الهضبة، وهي في حضن عمرو دياب، وبجانبهم صديق لهم.

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مايو جريء يثير الانتقادات

ظهرت "الشربيني" بصحبة الأخير، في اليوم الثاني، من الحفل، على إحدى الشواطئ، مرتدية مايو باللون الأبيض، مع كاش مايو مفتوح".

وتداول بعض الرواد عدة لقطات للثنائي، وهما يُشاركان الجمهور ببعض أغاني الهضبة، وظهر الهضبة وهو يضع يديه حول كتفها، ويشاركها الرقص والغناء.

وانتقد العديد من المتابعون إطلالة دينا، فقال أحد المعلقين على الفيديو المنتشر، "إنتي لابسه إيه يا .....؟"، وقال آخر، "دينا لابسة إيه؟"، فيما سخر مسخدم آخر، وقال لعمرو دياب، "حمش أوي بصراحة.. ومتحكم وغيور أوي عمرو مش كده يفكها ع البنت شوية".

جدير بالذكر أن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني لم يتم الإعلان عن طبيعتها، حتى الآن، فالمقربون منهما يؤكدون ارتباطهما وزواجهما، في حين أن دياب ودينا لم يعلنا زواجهما بعد.

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