بسبب فجر السعيد.. أحلام تحظر أصالة على "تويتر" وتهاجم جمهورها

خلاف داواه المرض، فعلى الرغم من الاختلاف الشديد بين الفنانة أصالة، ونظيرتها فجر سعيد، أدى لتوعد الأخيرة لها مؤخرًا على الهواء، بادرت أصالة بالصلح فور علمها بالوعكة الصحية التي تمر بها "السعيد".

اقرأ أيضًا هجوم قاس من فجر السعيد على أصالة: "سخرت من صوتها ووصفتها بصاحبة الدم التقيل"

رسالة مؤثرة كتبتها أصالة، عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي، تطلب الدعاء للأخيرة وتتمنى لها الشفاء، كانت لافتة طيبة منها لإنهاء هذا الخلاف، الأمر الذي شهدت عليه الفنانة "أحلام" الذي كان تعليقها على المنشور، بمثابة حمامة سلام، لعودة العلاقات بين أصالة والسعيد من جديد.

رسالة أصالة ورد أحلام

كتبت أصالة، عن مرض فجر السعيد قائلة: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي".

وأضافت في رسالتها متمنية الشفاء لها: "لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

وردت الفنانة أحلام، على منشور "أصالة"، قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا اقوله لـ فجر عنك، إنتي ما في أطيب منك، وأصيلة، وهذا سبب حبي ليكي".

وأضافت: "شكرًا على كلامك الطيب ودعائك لفجر دليل على طيب معدنك، مو غريبة عليكِ، انتي معطاءة كل خير".

جمهور أصالة يعاتبها على الدعاء.. وأحلام تحذف تعليقها

قام العديد من جمهور أصالة بمعاتبتها عقب نشرها دعاء لـ"فجر"، بسبب الخلافات الكبيرة الناشبة بينهم، فعلقت أحدهما: "من قلبك يا أصالة سامحتيها يعني، وهي بهدلت فيك بهدلة وما بتحبك"، وأضافت الأخيرة: "معروفة بأخلاقك وتسامحك الله يشفيها شفاء لا يغادر سقما"، وتابعت الأخرى: "إن شاء الله بس تلم لسانها عن الناس وتنشغل بنفسها أفضل".

Advertisements

أحلام تحذف أصالة

ربما غضبت أحلام من تعليقات جمهور أصالة، الأمر الذي دفعها لحذف تعليقها السابق، حتى بات الجمهور يسألها عن السبب، لتؤكد غضبها منهم بطريقتها الخاصة.

وقامت الفنانة الإماراتية بحذف أصالة من تويتر، بعد مشاداتها مع جمهور الأخيرة، حيث سألتها إحدى المُعلقات قائلة: "ليش مستحي تعليقك من بوست أصالة؟".

لترد أحلام: "ومطربتكم بلوك، يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة".

وتابعت: "ومسحت البوست لاني تحسفت إني أصلاً كتبته ما أدري إن الحقد واصله مراحلها الأخيرة عرفتي ليش يا حثالة، وياليت ترفعين علي قضية عشان أشوف وجهك الجزمة ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله.. حيوانات".

اقرأ أيضًا

رغم الخلافات.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ فجر السعيد: لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء

​