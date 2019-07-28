صور.. بريطانية تدشن حملة توعوية للأمهات بعد فقدانها طفلتها

اضطراب كبدي نادر يُعرف بـ"بيليوس هيباتيس"، أفقد رضيعة لم تتجاوز عامها الأول حياتها، رغم كونها لم تكن مريضة، وهو الأمر الذي يصيب واحدة من 5 أطفال حول العالم.
صدمة كبيرة سيطرت على والدتها "راشيل"، حينما دخلت كعادتها للنوم وحينما حاولت إيقاظ طفلتها من النوم لم تستطع لتكتشف وفاتها رغم أن درجة حرارتها كانت طبيعية، وفور ذهابها للمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية على الطفلة اكتشف الأطباء إصابتها بالمرض النادر، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية
فكرت الأم في إنشاء حملة توعوية لتحذير الأمهات من هذا المرض غير المعروف والنادر للغاية حتى تستطع كل أم المحافظة على أطفالها.
وعبرت عن سعادتها بتدشينها وتنظيمها هذه الحملة، واعتبرتها عزائها الوحيد بعد فقدانها طفلتها الذي توفيت به.
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