بعد إصابة 9 أطفال بسبب اللبن.. تعرف على أعراض التسمم الغذائي

شهدت محافظة سوهاج، واقعة أليمة، صباح اليوم، حيث أُصيب 9 أطفال من أسرة واحدة، لم يتعدوا الـ13 عاما، بتسمم غذائي، عقب شربهم اللبن في المنزل، حسبما ذكر والد 3 منهم، وعم الباقين، موضحًا أنهم عقب تناولهم الـ"لبن" شعروا بحالة إعياء، وتم نقلهم للمستشفى العام.

وعادةً ما تبدأ الأعراض في غضون ساعات بعد تناول الطعام الملوث، أو بعد أيام أو حتى أسابيع.

وإليكم أعراض التسمم الغذائي، وفقًا لما أورده، موقع "webmd".

أعراض التسمم الغذائي

تقلصات في المعدة.

قيء وغثيان.

إسهال مائي.

ارتفاع في درجة الحرارة.

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تشنجات شديدة في البطن.

نزول دم بالبراز.

الشعور بالدوار ورؤية ضبابية.

حمى وصداع.

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