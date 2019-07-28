بالفيديو.. سيدة تضرب زوجها بسبب نظره لنساء أخريات على متن طائرة أمريكية

مشاجرة عنيفة دارت بين سيدة وزوجها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية لكنه تم تأجيلها، بسبب ضرب السيدة لزوجها.

فالحادث الذي وقع يوم 21 يوليو، على الطائرة المتجهة من ميامي إلى لوس أنجلوس، حينما صرخت السيدة الأمريكية تيفاني ماكليمور، في وجه زوجها وتنهره قائلة: "أتريد النظر إلى النساء الأخريات.. أذهب إلى الجحيم"، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

بينما ظل الزوج يردد قائلًا: "لقد فقدت عقلك"، وحاول طاقم الطائرة تهدئة الوضع وتغيير مكان جلوس الزوج، وحينما حاول الزوج ضرته الزوجة بالحاسوب، لذلك تم إخراج الزوجين من الطائرة التي تأخرت عن موعد إقلاعها.

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