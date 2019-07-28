مشاجرة عنيفة دارت بين سيدة وزوجها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية لكنه تم تأجيلها، بسبب ضرب السيدة لزوجها.
فالحادث الذي وقع يوم 21 يوليو، على الطائرة المتجهة من ميامي إلى لوس أنجلوس، حينما صرخت السيدة الأمريكية تيفاني ماكليمور، في وجه زوجها وتنهره قائلة: "أتريد النظر إلى النساء الأخريات.. أذهب إلى الجحيم"، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".
بينما ظل الزوج يردد قائلًا: "لقد فقدت عقلك"، وحاول طاقم الطائرة تهدئة الوضع وتغيير مكان جلوس الزوج، وحينما حاول الزوج ضرته الزوجة بالحاسوب، لذلك تم إخراج الزوجين من الطائرة التي تأخرت عن موعد إقلاعها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سيدة تضرب زوجها بسبب نظره لنساء أخريات على متن طائرة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.