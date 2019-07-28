عالجي تساقط الشعر بـ5 أطعمة صحية وغنية بالفيتامينات

تساقط الشعر وتلفه من المشاكل الصحية الشهيرة والتى يعانى منها عدد كبير من السيدات بسبب سوء التغذية أو التهابات فروة الرأس أو نتيجة استخدام مستحضرات العناية بالشعر، التى تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائيةوبعيدا عن العلاجات أو الطرق الطبيعة والزيوت فقد أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن هناك العديد من الأكلات التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة ونمو الشعر وتعالج التساقط والتلف، وحسب ما ذكره موقع prevention فإن هذه الأكلات هى:

1- المكسرات: تحتوى على كمية كبيرة من الدهون الصحية والفيتامينات والأوميجا 3، التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف، كما أن لها دور فعال فى نضارة وجمال البشرة وحماية الجسم من الأمراض.

2- محار البحر: من أنواع الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر، التى تعزز صحة الشعر وتعالج التساقط والتلف وتساعد على نموه بشكل صحى.

3- السبانخ: من أهم الخضراوات التى ينصح بتناولها دائما نظرا لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية تحافظ على صحة الجسم وتعزز الجهاز المناعى، كما أنها تحتوى على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة وقوة الشعر وحمايته من التساقط.

4- البطاطا: لها دور فعال فى نمو الشعر وعلاج التساقط والتلف، كما أنها تحتوى على بعض الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة.

5- البيض: مصدر غنى بالبروتين والأوميجا 3 والحديد والعديد من الفيتامينات الأخرى، التى تعمل على علاج تساقط الشعر وتعزيز فروة الرأس والالتهابات.

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إليكِ العلامات الدالّة على أن تساقط شعرك يُخفي مشاكل صحية خطيرة