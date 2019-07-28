يؤثر ألم الكعبين على القيام بالأنشطة والمهام الطبيعية للإنسان، فيصعب عليه كثرة الحركة، ويميل أكثر للراحة تجنبًا لزيادة الآلام.

وعرض موقع "ميديكال نيوز توداي"، بعض العوامل والأسباب التي تؤثر على الكعبين.

أسباب ألم الكعبين

تمزق وتر العرقوب

نوع من الإصابات تؤثر على أسفل الساق من الخلف، مما تؤثر على الكعبين ويزيد من آلامها، ويصيب الأشخاص الرياضيين وغير الرياضيين.

يؤثر التهاب العظام على الركبتين والكتفين مما يؤدي ذلك إلى آلام الكعبين.

التهاب وتر أخيل

هي الإصابة التي تحدث في الوتر الخلفي للكاحل، وخاصة عند الرياضيين الذين يمارسون التمارين بشكل غير منتظم.

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مسمار القدم

هو زيادة عظمية مدببة في عظمة الكعب في أسفل القدم، ويحدث بسبب وجود التهاب في موضع تثبيت الأربطة على العظمة، ويؤدي ذلك إلى آلام حادة في أسفل القدم والكعبين.

اعتلال الأعصاب الطرفية

يحدث اعتلال الأعصاب الطرفية نتيجة حدوث ضرر للأعصاب الطرفية، وتتسبب في حدوث ضعف، وتنميل وألم، في اليدين والقدمين.

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