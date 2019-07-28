أسباب وعلاج تنميل اليدين

يعد الشعور بتنميل اليدين من المشاكل الشائعة، وعادة ما تصيب اليدين نتيجة زيادة الضغط على الأعصاب، أو انقطاع تدفق الدم في المنطقة المصابة بالتنميل، ومن الأسباب الأخرى للإصابة بتنميل اليدين كما ذكرها موقع "Daily Medical":

النوم عليها لفترات طويلة

ترجع أسباب الإصابة بتنميل الأيدي إلى النوم عليها لفترات طويلة.

نقص فيتامين "B"

من الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بتنميل الأيدي نقص فيتامين "B"، أو العمل لفترات طويلة.

مرض السكر

قد يكون الإصابة بمرض السكر أحد الأسباب التي تؤدى إلى الإصابة بتنميل الأطراف.

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الأنيميا

نقص نسبة الحديد بالجسم يتسبب في الإصابة بتنميل اليدين، وحدوث إجهاد مستمر على عضلات الرقبة "الديسك".

علاج تنميل اليدين

ضرورة تناول ملعقة كبيرة من زيت بذر الكتان، أو شاي الزنجبيل، لتنشيط الدورة الدموية، والابتعاد عن الملح، والمأكولات الحمضية قبل النوم، وشرب كمية كافية من الماء يوميًا، وكذلك يمكن عمل حمام ماء، والتأكد من احتواء المأكولات على فيتامين"B"، وأيضًا الخضروات الورقية، والموز، والبطاطا، والتونة، والأسماك، وبعض المكسرات لاحتوائها على الفيتامينات.

لابد من القيام ببعض التمارين لتقوية اليدين، والذراعين، والكتفين، وتناول الأدوية المضادة للالتهابات، وتجنب النوم على الذراعين.

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