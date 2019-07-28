نصائح لعلاج الصداع

نوبات الصداع تزعج العديد من السيدات، يبحثن عن طرقا عدة لتخفيفها، فقدم موقع everydayhealth الأمريكي، حلولا للتغلب علي الصداع بأنواعه جزئيًا دون الحاجة للمسكنات او العقاقير الطبية.

وفيما يلي بعض النصائح لتخفيف الصداع، والصداع النصفي، وصداع التوتر، والصداع الوعائي، بحسب موقع everydayhealth الأمريكي:

اغمض عينيك

هذا علاج فعال لعلاج الصداع النصفي، ويمكن أن يساعد في تخفيف صداع التوتر أيضًا.

اجلس في غرفة هادئة مظلمة وعيناك مغلقة واسترخي قليلاً، فيسعى مرضى الصداع النصفي غريزيًا إلى إيجاد بيئة مظلمة وهادئة يمكنهم فيها النوم لمدة بضع ساعات على الأقل، لأن النوم كثيرا ما يقلل أو يزيل الألم.

تدليك الرقبة

يمكن تدليك رقبتك أن يحسن من تدفق الدم وتهدئة صداع التوتر، فجرب وضع وسادة دافئة أو قطعة قماش دافئة حول رقبتك وقاعدة جمجمتك لتخفيف حدة الصداع.

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الاسترخاء

يعتبر الاسترخاء والتأمل، والتنفس بعمق، ومحاولة تصور صورة جميلة من العلاجات الفعالة، فيمكن لتقنيات الاسترخاء المختلفة أن تساعد بشكل كبير المرضى الذين يعانون من صداع.

تقليل التوتر

إذا كنت تعاني من صداع سيء، حاول الابتعاد عن الإجهاد حرفيًا، تجنب البيئات الصاخبة، اترك العمل مبكرًا إن أمكن، أو اطلب من شريكك الاهتمام بالأعمال المنزلية أو الأطفال.

الطعام

ما تضعه في جسمك يمكن أن يكون له تأثير كبير على صداعك، فينصح بالحد من الكافيين والكحول وتجنب السجائر، كما أن الوجبات المنتظمة مهمة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم.

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