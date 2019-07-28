"الحمل" لا يرتكبوا أي عمل يستوجب ذلك و"الثور" يخشون مواجهة الناس

تعتمد الطريقة التي يتبعها الناس في الاعتذار، وأسلوبهم في التأســف إلى حد كبير على شخصياتهم وصفات أبراجهم . لا عجب إذن إذا أحرجك أصحاب برج الأسد عندما يعبرون لك عن أسفهم، في حين أن أصحاب برج الحمل في الواقع يزعجونك باعتذارهم ..

كيف يصالح كل برج ؟ وكيف يعتذر كل برج ؟ وكيف يعبر كل برج عن اسفه وندمه ؟؟



كيف يعتذر برج الحمل :

باديء ذي بدء، يعتقد أصحاب برج الحمل أنهم لطيفون لدرجة أنهم لا يمكن أن يكونوا ارتكبوا أي عمل يستوجب الاعتذار .

لذا ، في حالة أنهم فعلا أقدموا على الاعتذار، وهو احتمال نادر جدًا، يكون اعتذارهم ببساطة كلمة آسف، لا أقل ولا أكثر.

كيف يعتذر برج الثور :

أصحاب برج الثور يخشون مواجهة الناس عندما يرتكبون خطأ بحيث أنهم عندما يظهرون لتقديم اعتذارهم يكون قد "وقع الفأس في الرأس" والأذى قد حدث .

لذلك ينتهي بهم الأمر إلى تحويل أصدقائهم إلى أعداء بسبب تقاعصهم عن الاعتذار.

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كيف يعتذر برج الجوزاء :

أصحاب برج الجوزاء يعتقدون أنهم معصومون عن الخطأ، لذلك فهم لايعتذرون عن أي شيء بتاتًا.

ولكن إذا أدركوا أنهم مخطئون، يفضلون التصرف وكأنه لم يحدث أي شئ ويتصرفون تصرفًا طبيعيًا مع الناس الذين يواجهون المشكلة بدلا من الاعتذار لهم وتذكيرهم بالحادثة.

كيف يعتذر برج السـرطان :

أصحاب برج السرطان يشعرونك أنت بالأسف أنك طلبت منهم الاعتذار عندما يرتكبون خطأ.

إنهم شخصيات خرافية يحرقون أيديهم ويقطعون أصابعهم ليظهروا مقدار ندمهم، فإن ندمهم لخطير.

كيف يعتذر برج الأسـد:

أصحاب هذا البرج مرحون ويبعثون السرور في النفس حتى وهم يحاولون اصلاح ما أفسدته حماقاتهم.

وهم مستعدون للركوع ، وتقديم الزهور ، وإعلان أسفهم ، وعمل كل ما يلفت الأنظار لإصلاح ما أفسدته أخطاؤهم.

في الواقع إنه لشيء ممتع أن تحملهم على الوقوع في الخطأ كيّ تراهم يعتذرون عن ذلك الخطأ فيما بعد.

كيف يعتذر برج العذراء :

أصحاب برج العذراء يقومون أولا بعمل موعد رسمي معك، ويخبرونك ما يريدون قوله لك في ذلك الموعد.

ثم يعدّون أنفسهم ذهنيا لقول الشئ نفسه لك.

وأخيرا ، يقومون باعداد نص مسودة ما يريدون ويقرأونه بصوت عال.

باختصار، حتى اعتذارهم الحقيقي الصادر من القلب يبدو وكأنه نص مكتوب.

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كيف يعتذر برج الميزان :

هؤلاء الناس صريحون ولا يترددون في الكلام إذا أدركوا خطأهم.

لن يتوانوا أبدا عن الاعتراف بأخطائهم.

في الواقع ، انهم على استعداد لعمل كل شئ لاقناعك بصدق اعتذارهم وأسفهم.

كيف يعتذر برج العقرب :

أصحاب برج العقرب أناس رسميّون، ويعتقدون أن تقديم الاعتذار ما هو إلا نوع من الشكليّات.

بناءً عليه، فهم بدلا من الاعتذار، يرسلون رسالة أو بطاقة اعتذار رسمية أو أي شئ آخر يجنبهم المواجهة وجها لوجه .



كيف يعتذر برج القوس :

هذه الفئة من الناس لا يؤمنون بالأسف أو الاعتذار . بالنسبة لهم ، الخطأ من شيم الإنسان ، لذلك فالاعتذار لا لزوم له .

حتى إذا أخطأ الآخرون بحقهم ، فإنهم لا يهتمون ولا يتوقعون منهم الاعنذار .

كيف يعتذر برج الجدي :

أصحاب هذا البرج لا يقبلون التأسف فحسب ، بل يريدون معرفة أسباب الخطأ ، وتفسيرا له ،مع خطاب خطي ، وما إليه ، كيّ يصفحوا ويسامحوا .

إرضاؤهم صعب جدا ، واسترضاؤهم وتهدئـتهم أصعب وأصعب .

كيف يعتذر برج الدلو :

هؤلاء الناس لطيفون وصادقون وخلاّقون ، عندما يدركون أنهم مخطئون وأنه يجب عليهم إصلاح ما أفسدوه .

اصحاب هذا البرج متساهلون ، ولا يترددون كثيرا في الإقدام على الاعتذار .

كيف يعتذر برج الحوت:

لا يستسلمون بسهولة ، ويعتقدون أن كل شئ يتوقف على الرؤيا والانطباع.

إذا طلب منهم أحد الاعتذار ، اعتقدوا أنه مختل الرؤيا وانطباعه غير صحيح .

لا مجال للاعتذار من قبل أصحاب برج الحوت

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