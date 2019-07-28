لعشاق الانتعاش.. إليك طريقة تحضير مشروب الرمان بالأناناس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- طريقة عمل عصير الرمان بالأناناس، حسب موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: كوب عصير رمان كوب كمبوت اناناس ربع كوب سكر Advertisements ماء نعناع فريش طريقة تحضير: اضربي عصير رمان مع كمبوت اناناس و سكر و ماء و نعناع فريش جيدا قدميه باردا مزين بالكريمة المخفوقة و الفواكه الطازجة

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