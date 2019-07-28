"نقي وطازج".. تعرف على وصفات المطبخ الأيسلندي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

بأسماء مثل كيوتسوبا وبلوكفيسكور تبدو الأطباق الأيسلندية الكلاسيكية أشبه بالبراكين منها للطعام المميز. تتسم أغلب الأطباق الأيسلندية بالمباشرة وبدون إضافات زائدة ولكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تتسبب في انفجار مطبخي.

يؤثر قرب أيسلندا من البحر والمناخ القاسي بشدة على المطبخ المحلي. واليوم يمكن زراعة الفاكهة والخضروات في الصوب المدعومة بالطاقة الحرارية الأرضية. ولكن منتجات السمك والضأن والألبان هي المورد الغذائي الرئيسي لسكان أيسلندا منذ فترة طويلة ومازالت تشكل أساس الوجبات التقليدية.

وبعد زيارة أيسلندا في عدة مناسبات يعتبر كبير الطهاة النمساوي يواخيم جيرنر نفسه أحد عشاق المطبخ الأيسلندي. ويقول: "من الملفت مدى طزاجة المنتج هنا".

ويقول جيرنر إن جودة السمك والضأن استثنائية. وعلى مدار الصيف تتجول الأغنام بحرية وتتغذى على النباتات المحلية، وتتقيد حركتها في موسم الشتاء فقط لتعود إلى حظائرها ومراعيها.

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لحوم الضأن أحد المكونات الرئيسية في كل الأطباق غير البحرية مثل كيوتسوبا وهي حساء الضأن. وللحصول على هذا الطبق، يتم تحمير سلاميات الخروف مع البصل المقطع ثم يغطى بالمياه ويترك على نار هادئة لساعة مع الكرات واللفت والبطاطس والكرنب والأعشاب. ثم يزال اللحم الطري من العظم وتقدم الشوربة مع اللبن الرائب والأعشاب الطازجة، إنها بسيطة ولكن شهية.

وهناك البلوكفيسكور (Plokkfiskur) وهو نوع من الأسماك والبطاطس المهروسة وهو أبسط بكثير. ويقول سيجريور دوج جوموندسدوتير، وهو مدير المبادرة السياحية " روج لأيسلندا": "إنها وجبة تقليدية للغاية. نحن نطهيها كثيرا في المنزل والعديد من المطاعم تقدمها على قائمة الطعام".

ولإعداد هذا الطبق، يتم غلي سمك القد والبصل وورق الغار. وبمجرد غلي الماء، ابعد الإناء من الحرارة. واستخدم الزبد والدقيق والحليب وقليلا من مرق السمك لإعداد صلصة بيضاء؛ ثم ضف مرق الدجاج والملح والفلفل ونترك المزيج على النار حتى يصير سميكا.

وفي النهاية ضف البطاطس المقطعة وسمك القد والبصل وامزجه مع البهارات حسب الرغبة. ويضع البعض الجبن على وجه الخليط ويدخلونه الفرن.