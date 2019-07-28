"ده شهر عسل مش خطوبة".. فتيات يسخرن من علاقة شريف فايد بأمريكية

"قالت نعم، أعلم أن الأمر استغرق بعض الوقت، لكن كان عليّ التأكد، أحبك ولا أستطيع الانتظار".. بتلك الكلمات أعلن شريف فايد، أحد مشاهير "السوشيال ميديا"، مؤخرًا، موافقة صديقته الأجنبية، على خطبتها له، الأمر الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يمر الكثير على المنشور، إلا وبات "فايد" ينشر بعض الصور الخاصة التي تجمعه بخطيبته، كانت أبرزها صورهما سويًا داخل "حمام سباحة"، وخلال تواجدهما في إحدى الجُزر.

كما نشر بعض الصور من داخل منزل، برفقة أصدقائهما، وهي تجلس على قدميه، الأمر الذي استقبله رواد مواقع التواصل، بسخرية، وانتقاد.

بعض متابعات شريف فايد بدأن في التعليق على الصور: "كل ده مكانتش قالت نعم!!"، وأضافت أخرى: "ده شهر عسل مش خطوبة"، وأخيرة كتبت: "أومال لما تتجوزوا بقى".

صور عِدة مرفوقة بتعليقات ساخرة، من قِبل الرواد، جعلت "فايد" يتصدر محركات البحث.

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من هي خطيبة شريف فايد

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن خطيبة شريف فايد:

- اسمها بيكي جيفريز.

- ولدت بمدينة هاجرستاون في ولاية ماريلاند الأمريكية.

- درست إدارة الأعمال بجامعة جيمس ماديسون، في ولاية فرجينيا الأمريكية.

- تعمل بشركة "أوبر" بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- تحب السفر حول العالم، إذ بلغت عدد الدول التي زارتها 48 دولة.

- سافرت بصحبة شريف فايد إلى عدد من البلدان، بينهم جورجيا والأردن وكازاخستان.

يذكر أن "فايد" أحد مقدمي برنامج "ذا فيكتوريوس" ، ودائمًا ما يشارك متابعيه بصوره حول العالم، عبر حسابه الشخصي.

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