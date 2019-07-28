مواصفات خاصة للحقائب العملية لتتربع على عرش الموضة

تهتم كل فتاة باختيار مجموعة من الحقائب متعددة الموديلات لتكون فى خزانة ملابسها، ولكن موديلات الحقائب العملية تكون الأكثر ملائمة لجميع الأوقات فهى تضم على الأغلب أكبر قدر من احتياجاتها، ويقدم موقع "vimdecor" مجموعة من موديلات الحقائب بموصفات تجعلها تتربع على عرش الموضة.

ويُعد اللون الأحمر، الاسود، السماوي من الألوان الاساسية في الصيف، وتكون الموديلات ذات "السوستة" الخارجية الأكثر ملائمة للفتاة العملية حيث يسهل عليها الوصول إلى مستلزماتها البسيطة بكل سهولة.

كما أن الحقيبة الكحلي ذات اليد الواحدة من الموديلات التى تلائم الفتاة العملية والتى ترتدي موديلات الجينز بكثرة.

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وتُعد الحقائب "الباك باج" هى الأنسب أوقات السفر؛ حيث تكون مريحة فى الحمل وتستطيع الفتاة حفظ جميع أورقها وأدواتها بطريقة سهلة ومنظمة.

وحقائب اليد متعددة الجيوب الخارجية الأكثر ملائمة لأوقات التسوق، ويكون اللون البيج أو الجملى الأكثر ملائمة لكثير من الوان الملابس؛ وكلما كانت الحقيبة بسيطة التصميم مصنوعة من الجلد الطبيعى كانت أكثر اناقة وتدوم اناقتها لأطول فترة، والحقائب الكلاسيكية تتربع على عرش الموضة على الدوام.

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