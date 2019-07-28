شارلين أميرة موناكو تتألق باللون الأخضر في حفل الصليب الأحمر برفقة زوجها

بدت الأميرة شارلين، أميرة موناكو، رائعة للغاية فى ثوب أخضر، بلون الزمرد، وبدت لافتة للنظر، للحد الذي وصلت فيه إطلالتها لدرجة الكمال.

ولفتت الأميرة شارلين بثوب، مميز، وأنيق، عند وصولها إلى حفل الصليب الأحمر برفقة زوجها الأمير ألبرت الثاني، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتأنقت أميرة موناكو، فى الثوب، والذى به "كاب"، وكأنها بطلة من أفلام "السوبر هيرو"، وارتدت حذاء بكعب عالي، لتكمل أناقتها.

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وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية، وشنطة ذهبية اللون، لتكمل إطلالتها الملكية، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ليبدو شعرها الأشقر فى أفضل حالاته.

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ولفت الزوجان الأنظار خلال دخولهما لقاعة الحفلات الموسيقية الشهيرة، إذ أن حفل جمع التبرعات هو حدث سنوي يقام في قاعة حفلات Salle des Etoiles الأسطورية فى مونتى كارلو سبورتنج.



فيما بدا الأمير ألبرت الثانى، أمير موناكو، أنيقا فى بدلة مكونة من جاكيت أبيض، وبنطلون أسود، وظهر فى إطلالة أنيقة، بجانب زوجتها، التى تأنقت بشدة فى حفل جمع التبرعات.

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