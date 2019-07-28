أخطاء تجنبيها عند تخزين الطعام.. منها وضع الخيار بجانب الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تتعرض الأطعمة للتلف إذا تم تخزنها بطريقة غير صحيحة، فكثيرا من ربات البيوت يخطئن في طريقة تخزين الأطعمة، ما يؤدي في النهاية إلى إصابتها بالتلف.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي لا يجب تخزينها إلى جانب بعضها، بحسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة "تايمز إوف إنديا":

-الخيار

لا تخزني أي نوع من الأطعمة مع الخيار، يجب أن يكون لوحده في الثلاجة، إذا قمت بتخزين الخيار مع البطيخ أو الموز أو الطماطم، ينتج غاز الإيثيلين، والخيار حساس للغاية لهذا الغاز، مما يؤدي إلى تلفه بشكل أسرع. لذا دعي الخيار على المنضدة أو في الثلاجة بعيداً عن أي ثمار تطلق هذا الغاز.

-اليقطين والتفاح

إذا كنت تحبين القرع والاسكواش، فمن الأفضل تخزينها بعيداً عن التفاح وكذلك الكمثرى. فوفقاً لخدمة الإرشاد بجامعة ولاية أوريغون، يؤدي كل من التفاح والكمثرى إلى تلف اليقطين، ومن الأفضل تخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 50-55 درجة فهرنهايت، وبهذه الطريقة يمكن أن يدوم حتى 6 أشهر.

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-البطاطس والبطاطس الحلوة

الطريقة المثلى لتخزين الخضروات الجذرية هي وضعها في كيس ورقي. هذه الخضروات غنية بالمواد المغذية ومن الأفضل تخزينها بشكل منفصل، ويجب تجنب وضعها في الثلاجة، لأن الخضروات الجذرية تميل إلى التعفن بشكل أسرع في الثلاجة.

-التفاح والبرتقال

قد ترغبين في تخزين الفواكه مع بعضها البعض، ولكن من الأفضل فصل التفاح عن البرتقال. لأن معظم الفواكه تطلق غاز الإيثيلين، الذي يفسد الأطعمة بشكل أسرع. ومن الأفضل تخزين التفاح في الثلاجة، وتخزين البرتقال بعيداً عن التفاح. ويفضل أيضاً وضع البرتقال في كيس شبكي للسماح للهواء بالدوران حول الثمار.

-البصل والبطاطس

تقوم العديد من الأسر بتخزين البصل والبطاطس في نفس السلة، لكن البصل سوف يجعل البطاطس تتحول إلى حالة سيئة، ومن الأفضل تخزينها في سلة مفتوحة ولكن بشكل منفصل عن بعضها البعض. وتعد الأكياس الورقية أيضاً فكرة رائعة لتخزين كل من البصل والبطاطس لتدوم لفترة أطول.