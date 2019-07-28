بالصور.. خشبية وفسفورية.. سلسلة النظارة الشمسية استكمال لـ"لوك الصيف"

الموضة الجديدة المبتكرة هذا صيف هي سلسلة النظارة الشمسية، ورغم أن بداية ظهورها كانت في الخريف، إلا أنها ممتدة وفي صيف 2019، بدأت تظهر السلاسل التي تليق بالشاطئ، وملابس البحر والمايوهات، وأبرزتها مجلة "Elle" المتخصصة في الموضة والمرأة.

السلاسل الذهبية والفضية

سلاسل النظارات الذهبية والفضية هي موضة مستمرة، والتي تليق بكل الأوقات وكافة أشكال النظارات سواء الشمس أو النظر، ويمكنك توفيقها مع باقي الإكسسوارات التي ترتدينها.

اللؤلؤ

السلاسل اللؤلؤ مبتكرة، وتليق بالشاطئ والنظارات الشمية صباحا، لارتباطها بالبحر والمايو.

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السلاسل الملونة

تعتبر السلاسل الملونة هي الاكثر عصرية وجاذبية، فهي كاجوال مختلف وجديد، وتليق بألوان الصيف.

الفسفوريك والخشبية

تعتبر تلك السلاسل هي الأكثر حداثة بين كل سلاسل النظارات، وتجمع بين الألوان الفسفورية الصيفية، والأناقة، أما الخشبية فهي قطعة فريدة من نوعها.

يمكنك أن تستوحي موضة سلاسل النظارات من بوصلة "Elle" للموضة، وتوفيقها مع ملابسك أو مع الإكسسوارات التي ترتدينها.

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