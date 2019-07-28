طريقة عمل لحم الكمونية

لحم الكمونية من الأكلات المصرية الصميمة، والتي يمكن تقديمها مع الأرز فهي كافية دون خضار، يوضع الصوص على الأرز وتقدم، كما يمكن تقديمها مع السلطة، والشوربة، ويقدم موقع "هن"، طريقة سهلة لتحضير اللحم الكمونية. المقادير لحم مقطع مكعبات بصل مقطع عصير طماطم ثوم زبد زيت Advertisements ملح وفلفل أسود رشة جنزبيل معلقة كبيرة كمون طريقة التحضير يشوح البصل فى الزيت والزبد ثم يوضع اللحم ويشوح. تضاف الصلصلة، ويترك اللحم حتى يسبك. يضاف الثوم، والبهارات، وتقدم. ​

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