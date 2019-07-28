طريقة عمل الأرز بحليب جوز الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- هل تفضلين تجهيز بعض الحلوى لأطفالك بعد وجبه الغذاء. تقدم الشيف نجلاء الشرشابي وصفة أرز بلبن جوز الهند المفضلة لدى العديد من الأشخاص. المقادير: -نصف كوب من الأرز المسلوق - نصف كوب من النشا - لتر من البن - كوب من سكر Advertisements -كوب من جوز الهند طريقة التحضير: - يضرب في الخلاط كل من اللبن مع جوز الهند والسكر والنشا - يضاف الخليط إلى الأرز على النار - يضاف الزبيب ويقلب كل الخليط - يصب في كاسات ويقدم بارداً

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