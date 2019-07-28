محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
يمثل الشاي بالنسبة للملايين حول العالم حلا سحريا يحسن الحالة المزاجية ويبعث على الاسترخاء ويعزز الهضم، ويعد مشروبا شعبيا لأنه رخيص وسهل التحضير، ولكن الطريقة الصحيحة لإعداد الشاي ليست بهذه السهولة، وضع كيس الشاي في كوب وصب الماء المغلي والتقليب.
وطبقا لمارك ميودونيك الباحث بكلية لندن الجامعية الذي تحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية " BBC" وفقاً لما نشر في موقع "skynews"، هناك 4 نصائح علمية بسيطة على الجميع اتباعها لتحضير كوب شاي مثالي، وهي:
1-استخدم الشاي السائب وتجنب أكياس الشاي، حيث تعمل الأكياس على حبس المذاق لأنها لا تسمح لحبيبات النبات بالتحرك بشكل حر.
وإن كنت لا تحب أن تدخل حبيبات الشاي فمك، يمكنك تصفية الشاي بعد تحضيره، أو استخدام أكياس شاي واسعة تسمح للحبيبات بحركة حرة داخلها.
2-استخدم المياه المصفاة عبر "فلتر" لا مياه الصنبور، لأن الأخيرة عادة ما تحتوي على نسب عالية من أملاح الكالسيوم، التي تؤثر على مذاق ومظهر الشاي.
ويقول ميودونيك إن أملاح الكالسيوم تمنع حبيبات الشاي من إخراج النكهة التي تحتويها.
3-راقب درجة الحرارة حسب نوع الشاي الذي تحضره، فبينما يحتاج الشاي الأسود إلى الماء المغلي (100 درجة مئوية) لإخراج نكهاته المميزة، فإن تحضير الشاي الأخضر على ذات الدرجة يجعله مرا.
ويرى الباحث أن الشاي الأخضر يحتاج حرارة أقل (80 درجة مئوية)، لإعداد كوب مثالي.
4-لا تتعجل شرب الشاي، ولا تسلك الطريق الأسهل لصب الماء الساخن على الشاي وتقليبه ثم تناوله على الفور.
لكن المفتاح السحري لتحضير الشاي بطريقة صحيحة هي ترك الحبيبات تخرج كل عصارتها، حيث يحتوي النبات على أكثر من 30 ألف مادة كيميائية هي التي تمنحه النكهة المميزة، وذلك يحتاج إلى نحو 8 دقائق بعد صب الماء، حسب ميودونيك.
كانت هذه تفاصيل خبر في 4 نصائح ذهبية.. العلم يكشف الطريقة الصحيحة لتحضير الشاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.