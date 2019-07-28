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يصاب العديد من الأشخاص، بمرض تعنية البراز، أو "الإسهال" نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير المؤدية إلى تكاثر البكتيريا وسهولة انتقالها، مما يسبب في إخراج "الُبراز" بشكل كبير، وبصورة سائلة في بعض الأحيان.
ويصاب به عدد من الأطفال أيضا بنسبة كبيرة، والناضجين أيضا، خاصة ممن يعانون من القولون العصبي.
وقدم موقع "daily medical"، عدة نصائح لعلاج تعنية البراز.
نصائح لعلاج تعنية البراز
غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع الطعام.
غسل اليدين بعد استخدام الحمام، أو تغيير الحفاض، أو التعامل مع شخص مريض بمرض مُعدٍ.
تنظيف وتعقيم أسطح الطهي والتقطيع جيدا.
شرب المياه من مصدر نظيف، أو تصفيتها.
تنظيف الطيور واللحوم جيدا قبل الطهي.
طهي اللحوم جيدا.
غسل الفواكه والخضروات بشكل جيد قبل تناولها أو استخدامها لإعداد الطعام.
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