طريقة عمل فتة الباذنجان

فته الباذنجان من الأكلات السورية اللذيذه التي يستمتع بها الكثير، سواء كانت كوجبة أساسية أو حتى كنوع من أنواع المقبلات بجانب الطعام، فنقدم لك اليوم طريقة سهلة وسريعة لتقديمها لأطفالك. المكونات مكعبات باذنجان مقلي كوب صلصة طماطم بالثوم خبز شامي مقلي ملح، فلفل أسود، بهارات "حسب الرغبة" 2 كوب زبادي فنجان طحينة ثوم مفروم Advertisements أرز أبيض مسلوق كوب صنوبر الطريقة تسخن صلصلة الطماطم بالثوم جيدا ثم تضاف على الباذنجان المقلي وتترك جانبا. يجهز صوص اللبن وذلك بمزج الزبادي والطحينة والثوم جيدا ويمكن إضافه الماء الساخن إليه إذا كان سميك. في قالب التقديم يدهن القاع بالصوص الأبيض، ثم يوزع فوقه الخبز والأرز المسلوق ثم الباذنجان وصلصلة الطماطم. يزين القالب بباقي الصوص الأبيض ويرش فوقه الصنوبر. ​

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