قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل "فراخ ستربس" بالفلفل الألوان والبصل، عبر برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل فراخ ستربس بالفلفل الألوان والبصل صدور دجاج. فلفل ألوان جوليان. بصلة جوليان. ملعقة كبيرة زيت ذرة. ملعقة كبيرة جنزبيل. ملعقة كبيرة صويا صوص. توابل دجاج. Advertisements ملح. فلفل أسود. سلطة. طريقة عمل دجاج ستربس بالفلفل الألوان والبصل شوحي الدجاج في زيت ذرة. ضيفي الصويا صوص والجنزبيل والتوابل والملح وفلفل والبصل وشوحي. ضيفي الفلفل الألوان وشوحيه وقدمي الطبق ساخن مع طبق السلطة. ​

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