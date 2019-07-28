ما هو حكم حضانة الأم التي تزوجت من شخص آخر بعد طلاقها؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال متعلق بحضانة الأم التي تزوجت من شخص آخر بعد طلاقها. وفي الفتوى التي حملت رقم 2584، ذكر الشيخ حسونة النواوي، بأن الحكم الشرعي يقتضي بأنه عند زواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، وتنتقل إلى والدتها إذا كانت صالحة للحضانة، قادرة عليها، لم يقم بها مانع، ثم لأم الأب كذلك. ​

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