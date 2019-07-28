اتخطبت في عزا واتجوزت على المسرح.. هبة مجدي عاشت قصة حب "رومانسية درامية" بامتياز

أطلت على المشاهدين للمرة الأولى من خلال عدة أعمال درامية، بوجه برئ وابتسامة هادئة، تميزت فيها بأداء الأدوار الرومانسية، ما جعلها مثالا للفتاة المصرية الرقيقة، التي يقل تواجدها في الأعمال الدرامية والسينمائية، إلى جانب صوتها الملائكي الذي تمتلكه، هى الفنانة هبة مجدي التي احتفلت، أمس السبت 27 يوليو، بعيد ميلادها الـ31.

ويستعرض "هُن" قصة حب الفنانة هبة مجدي وزوجها محمد محسن، والتي تعتبر من أشهر قصص الحب داخل الوسط الفني وشهد عليها الكثيرون.

قصة حب شهدها الوسط الفني بدأت على خشبة المسرح، في مسرحية "ألف ليلة وليلة"، التي كانت بطولة الفنان يحيي الفخراني، والتي شهد على بداية ظهورها حينما دق الحب بابه ليعلن سيطرته على قلبيهما، بدأت الحكاية منذ لقائهما الأول عام 2012، لم يكن يعلم الثنائي أن قلبيهما سيجتمع في يوم ما، منذ أن تعرفا خلال أحد المهرجانات الغنائية بالأردن، حينما كانت مرشحة لجائزة أفضل فنانة، وهو جائزة أفضل مطرب في هذا العام.

وذكر الثنائي قصة حبهما خلال استضافتهما في برنامج"معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية cbc، وقع الاختيار على هبة لتشاركه خلال المسرحية، مشيرًا إلى أنه بعد كل "بروفة"، كان يشعر بأنه يريد أن يجلس معها أكثر ليحادثها.

تعرفا الثنائي وتقربا إلى بعضهما البعض خلال الاستعدادات للمسرحية، "محمد جاء لي يوما وقال إن هناك شخصا وضع ورد في دولاب بقاعة الزوار، وذهبت ووجدت وردا أبيض، وفي المنتصف وردة حمراء، وسألت عن الشخص ورفض أن يخبرني من هو، لكن في النهاية اعترف لي بأنه هو من أحضر الورد".

وذكر محمد محسن أنه تقدّم لخطبة الفنانة هبة مجدي، من والدها، في عزاء عمها، موضحا أنه كان من المقرر أن يتقدم لطلب يد هبة من والدها يوم المولد النبوي، لكن حدث ظرف طارئ وهو وفاة عمها، مضيفا، "قلت لها أنا هجيب أهلي ونيجي نعزي"، وتابع "رُحت مع أسرتي عشان نعزي، وكانت أسرة هبة أيضًا في العزاء، فقلت نقرأ الفاتحة للنبي، وللمتوفى، وفتحتنا أنا وهبة"، الكل اتصدم في البداية، لكن كلهم قروا الفاتحة، وباركوا لنا".

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وقالت مجدي، إن الخطبة كانت مفاجأة بالنسبة لها، حيث دار حديث بينها وبين الفنان محمد محسن قبل الخطبة، بأن يكون الحفل على خشبة المسرح، حيث أجابته: "أنت بتهزر يا محمد هو المسرح بتاعنا؟".

وبعد عرض المقترح على الفنان يحيى الفخراني، رحب به بشدة، وتمت الخطبة على المسرح بحضور الجمهور وكان ذلك بملابس العرض.

وأشارت مجدي إلى أنه بعد خطبتهما، لاقت الفكرة قبولا من جانب الكثير من الثنائيات في الوسط الفني، متابعة: "بقيت موضة".

واستكملت مجدي أن زفافها تم بسرعة، ولم يكن في قاعة كباقي الأفراح، مضيفة أنهما لم يستكملا الفرح مع الحضور نظرًا لظروف العرض، وشهر العسل تم بعد فترة من الزواج.

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