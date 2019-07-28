يعتبر الخبزمن الأساسيات التي توضع على مائدة الطعام، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي وجبة من الوجبات الرئيسية، وله أنواع مختلفة ويقدم بطرق عدة.

ويقدم "هُن" طريقة عمل خبز العسل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

كوب كبير من لبن الزبادي.

ربع كوب من السمن البلدي.

ربع كوب من العسل.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

- نخلط الدقيق، والملح، والخميرة، ثم نضيف اللبن، والعسل، والسمن بعد إذابتها، ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

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- نغلفها بقطعة من ورق "النايلون"، ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر ويزداد حجمها.

- نقطعها إلى كرات، ونضعها في صينية مدهونة بالزيت، ونتركها 15 دقيقة حتى ترتاح.

- نفرد الكرات إلى أرغفة دائرية الشكل، ونخبزها في الفرن مدة عشر دقائق.

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