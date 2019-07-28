أعراض زيادة الأملاح في الجسم

ارتفاع في نسبة حمض اليوريك في الجسم يسبب المتاعب، وهناك العديد من الأشخاص يعانون من زيادة الأملاح في الجسم، وفي السطور التالية نقدم أعراض ارتفاع نسبة الأملاح كما نشرها موقع "مايو كلينيك".

- احتقان القدمين وتورمهما.

- احتباس السوائل في الجسم.

- حرقة أثناء التبول، وتغير في لون البول.

- ألم بالقرب من الكليتين، إما على جهة واحدة أو على الاتجاهين.

- إمساك شديد يستمر من يومين إلى ثلاثة أيام.

- الإسهال الحاد أكثر من 5 مرات باليوم.

- الغثيان الذي يتداخل مع قدرتك على الشهية.

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- قيء يستمر من 4 لـ5 مرات في فترة اليوم الواحد.

- ضعف العضلات.

- ضعف الشهية التي لا تتحسن.

- ضيق في التنفس وألم في الصدر.

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