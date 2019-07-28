محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يعتبر التوحد من الأمراض التي تصيب الأطفال في عمرٍ صغير، نتيجة حدوث اضطراب في النمو العقلي لديهم، ما يؤثر على مستوى ذكائهم، ويفقدهم القدرة على التواصل مع العالم الخارجي. ووفقًا لموقع "Medical news today"، يوجد ارتباط جزئي بين إصابة الأجنة بالتوحد وتناول الأمهات للأطعمة المصنعة خلال فترة الحمل. للمزيد عن تناول الأطعمة المصنعة خلال فترة الحمل يهدد طفلِك بالتوحد..اضغط هنا

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