ريهام سعيد: "الدكتور قال لي حالتك أسوأ من حورية فرغلي 6 مرات"

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل مرضها، قائلةً إنها أصيبت بميكروب منذ 4 أشهر، لكنها لم تتعامل معه بجدية: "كنت باخد حقن 1500 مللي جرام في اليوم، الدكتور قال لي مينفعش ده، وانتي تعرضتي لضغط خلال الأشهر الماضية، والمناعة ضايعة والمضادات الحيوية مش بتعمل حاجة معاكي".

وأضافت ريهام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الطبيب أخبرها بضرورة إجراء جراحة سينتج عنها أن ستعيش بدون منخار لمدة 7 أشهر، لافتةً إلى أنها أجرت 3 عمليات جراحية في غضون 3 أسابيع لتنفيذ ما طلبه منها الطبيب.

وتابعت أنها عندما أجرت العملية الثالثة والتي كانت من المفترض أن يُزال فيها منخارها، تحسسته ووجدته في جسدها، فتفاجأت وسألت الطبيب، الذي أخبرها، أن الفريق الطبي قرر إزالة غضاريف الأذن لإعادة تشكيل المنخار مرة أخرى.

وواصلت: "قالي أنا هضطر أسيب شغلي، ومش هشوف حد خالص، وإن حالتي أسوأ من حالة الفنانة حورية فرغلي 6 مرات، لأن الميكروب ممكن يهد المخ والعينين".

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وتابعت ريهام أن الطبيب حدد شهرا، ليحتفظ المنخار بحالة صحية جيدة، وإلا فسيُزال، وبعدها بعام تجري جراحة يحصل بها الأطباء على غضاريف من جسدها لإعادة تشكيله: " قالي إن احتمال المنخار يكمل سليم 10% وعاوزين معجزة، إني أعرف أعيش كده".

وواصلت: "كنت باخد مضاد حيوي 4000 مللي جرام وريد، وعدى الشهر، لكن المناخير الجديدة معووجة شوية وفتحة أكبر من فتحة، ومش بعرف أتنفس وماشية في البيت مش بسمع كويس، وهفضل تحت الملاحظة 3 شهور".

وشنت الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا على المُشككين في طبيعة مرضها، لاسيما بعد إعلان عودتها إلى الشاشة مُجددًا، بعد مرور أقل من شهر، على إصابتها بميكروب خطير في أنفها، إذ زعم عدد من المواطنين، بأنها حصلت على إجازة بشأن إجراء عملية تجميل.

ووصفت "ريهام" في فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أسلوب المُشككين، بقولها: "قلة أدب وسفالة وذوق ورحمة"، متسائلة: "أنا هحبس نفسي في البيت شهر وهمثل إني عيانة؟.. هل لميت تبرعات على مرضي؟ هل لما تعاطفت معايا ميزان حسناتي كبر عند ربنا أو مرتبي زاد أو هتتفرج على برنامجي بعد كده؟.. هو لازم اللي يتعب يموت؟".

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