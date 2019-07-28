الامارات | «جدل» الأردني يفتتح «صيف الإسكندرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جدل» الأردني يفتتح «صيف الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح فريق الروك الأردني «جدل»، أول من أمس، مهرجان الصيف الدولي الـ17 بمدينة الإسكندرية في مصر، الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وعلى مدى ساعتين قدم الفريق الشاب، الذي يحظى بشعبية كبيرة عربياً، مجموعة من أغانيه مثل «أشرار» و«إذا إحنا رحنا» و«أنا وأنتِ» و«الماكينة» و«واحدة بتشبهك»، وتفاعل معه الجمهور، الذي زاد على 3000 شخص معظمهم من الشباب، بالتصفيق والغناء.

وقال المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الموسيقار راجح داود، خلال الافتتاح إن « المهرجان هذا العام يضم فرقاً من دول مختلفة منها الأردن وسورية واليابان وإستونيا وسويسرا».

ويشمل برنامج المهرجان حفلات غنائية لمجموعة من الفنانين المصريين، منهم مدحت صالح وعلي الحجار وخالد سليم وهشام عباس.