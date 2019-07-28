الامارات | «دبي للمستقبل»: 50 طالباً في مخيم للروبوتات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمستقبل»: 50 طالباً في مخيم للروبوتات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، 50 طالباً تراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً ضمن الدورة الثانية من المخيم الصيفي للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، التي نظمتها على مدى أسبوعين في مكتب المستقبل، أول مبنى مصنوع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

وتضمنت فعاليات المخيم الصيفي جلسة خاصة مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، استعرض خلالها أبرز مشروعات ومبادرات المؤسسة وأهم مهارات وسمات قادة المستقبل.

كما شمل المخيم مجموعة متنوّعة من ورش العمل المتخصصة والأنشطة العملية والنظرية، هدفت إلى تعريف الطلاب بكيفية تصميم وبناء الروبوتات والنماذج الأولية لمجموعة واسعة من المنتجات باستخدام مواد مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى اطلاعهم على إمكانات توظيف هذه التقنيات في مختلف القطاعات الحيوية. وأكد مدير أكاديمية دبي للمستقبل سعيد القرقاوي، أن تكنولوجيا الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل إحدى الأدوات المستقبلية المهمة التي تسعى الأكاديمية لتعزيز مهارات شريحة الشباب وبناء قدراتهم لاستخدام تطبيقاتها المبتكرة، مشيراً إلى حرص الأكاديمية على توفير مجموعة من البرامج التدريبية لكل أفراد المجتمع لتعريفهم بأحدث الابتكارات وتمكينهم من مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاعات التي تهم مستقبل دبي ودولة الإمارات. وعرض المشاركون مشروعاتهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، وحصل الفائزون على معدات خاصة بالروبوتات وساعات ذكية وميداليات تم إنتاجها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.