الامارات | «أمنية» تُحقّق أمنيات 5 أطفال مصابين بأمراض خطيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمنية» تُحقّق أمنيات 5 أطفال مصابين بأمراض خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع بلدية دبي، من تحقيق أمنيات خمسة أطفال من المصابين بأمراض خطيرة، مثل السكري من الدرجة الأولى، والفشل الكلوي، وغيرهما، والذين تراوح أعمارهم بين تسعة أعوام و16 عاماً.

واستقبلت رئيس فريق الريم النسائي ببلدية دبي، مريم بن فهد، مع أفراد فريق عملها، الأطفال مع عائلاتهم، حيث جرى الترحيب بهم في الصالة المُخصّصة للاحتفالات في بلدية دبي، بحضور مديرة مكتب مؤسسة «تحقيق أمنية» في دبي سمر الصيداوي.

وغمرت السعادة قلوب الأطفال في الحفل الترفيهي الذي أقيم بهذه المناسبة، وتمّ خلاله تحقيق أمنياتهم بالحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تنوّعت ما بين كمبيوترات الألعاب، و«آي فون إكس إس ماكس»، و«آي بود»، و«بلاي ستيشن 4». وفي ختام الحفل قام الجميع بالتقاط الصور التذكارية.

وتوجّه الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي، بالشكر والتقدير لبلدية دبي على تعاونها الكبير ودعمها المتواصل لمساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها الإنسانية، ونشر مفاهيم الخير والعطاء التي تُسهم في إسعاد الأطفال المرضى، وإحياء الأمل في قلوبهم مع عائلاتهم.