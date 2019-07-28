الامارات | «منظمة الصحة»: لا تصدقوا شركات التبغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة الصحة»: لا تصدقوا شركات التبغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت منظمة الصحة العالمية إن السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ لا تساعد على مكافحة السرطان. وحثت المدخنين والحكومات على عدم الوثوق في مزاعم شركات السجائر بشأن أحدث منتجاتها.

وقال «تقرير المنظمة حول وباء التبغ العالمي» إن منع تدخلات هذه الصناعة أمر بالغ الأهمية للحد من الضرر الناجم عن استهلاك التبغ.

وأضاف «بينما توجد استراتيجيات معلنة وأخرى سرية، فكلها تهدف إلى إضعاف (جهود) مكافحة التبغ».

وقال مدير برنامج وحدة مكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية فيناياك براساد، للصحافيين، إن تطوير منتجات جديدة يهدف فقط إلى توسيع أسواق شركات التبغ. وأردف قائلاً «لا يوجد فرق بين السجائر وأجهزة تسخين التبغ إلا من حيث التعرض.. التعرض أقل والدخان غير مرئي».