الامارات | «وارنر براذرز» تحتفل مع ضيوفها بالذكرى الأولى لافتتاحها

شكرا لقرائتكم خبر عن «وارنر براذرز» تحتفل مع ضيوفها بالذكرى الأولى لافتتاحها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عالم وارنر براذرز أبوظبي، أمس، بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحها، حيث نظمت يوماً حافلاً بالنشاطات والفعاليات الترفيهية العائلية، بحضور أبطال «دي سي سوبر هيروز»، مثل باتمان وسوبرمان ووندر وومان، إلى جانب العديد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة من لوني تونز وهانا-باربيرا، مثل باغز باني وتوم آند جيري وسكوبي-دو. ورحّبت المدينة الترفيهية بالعائلات والأصدقاء، حيث خرج أبطال «دي سي سوبر هيروز» وشخصيات الأنيميشن المحبوبة، قبيل انطلاق عرض وارنر براذرز السينمائي، لملاقاة الضيوف والاحتفال حول مجسم قالب الحلوى المصمم خصيصاً للمناسبة، الذي يرمز إلى جميع شخصيات المدينة الترفيهية في منطقة وارنر براذرز بلازا. وواصل عشاق المرح والتشويق تجربتهم الترفيهية المميزة، من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً إلى جانب العروض المباشرة، واستكشف الضيوف عالم المغامرات والمتعة الفريدة في المناطق الترفيهية الست التي تضم: متروبوليس، غوثام سيتي، كرتون جانكشن، بيدروك، وديناميت غالتش، إضافة إلى وارنر براذرز بلازا. وعلى مدى عام منذ افتتاحها، استطاعت عالم وارنر براذرز أبوظبي أن تحصد ثماني جوائز مرموقة، بما في ذلك الجائزة الذهبية لقضاء «أفضل يوم في الخارج»، ضمن جوائز برايد أوف أبوظبي لعام 2018، كما صُنفت ضمن قائمة أفضل 100 مكان للزيارة في العالم من مجلة تايم في عام 2018، وحصلت على جائزة أفضل مدينة ترفيهية ضمن جوائزTheme Park Insider لعام 2019، وجائزة الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية. وحصدت عالم وارنر براذرز أبوظبي أيضاً جائزة أفضل مدينة ترفيهية لعام 2019، وجائزة جائزة أفضل وجهة لقضاء يوم ترفيهي، وأفضل مفهوم ترفيهي جديد، وأفضل حملة مبيعات وتسويق من مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي.